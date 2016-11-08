Казанський: «голий король» Захарченко

Журналіст Денис Казанський, коментуючи відкриття нового супермаркету в Донецьку, пояснив, чому терористична організація ДНР живе у паралельній реальності, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали сторінки експерта в Фейсбук.
Так, за словами Казанського, урочисте відкриття колишнього супермаркету «Метро» - це найбільш точна реалізації казки Андерсена «Нове вбрання короля». Що ми маємо? Бандита, який силоміць загарбав майно, що йому не належало. Зараз він заходить до вкраденого ним приміщення, де перерізає червону стрічку. З тієї пафосної промови, яка звучить з вуст Захарченка, сторонньому спостерігачу могло б здатись, що він сам розробив проект і побудував цей магазин. Співробітники, у яких просто немає іншого вибору, аплодують йому. У цій ситуації всі все чудово розуміють – що перед ними бандит, злодій і мародер, проте не наважуються вимовити ні слова заперечень і посміхаються за вказівкою керівництва.
Казанський жалкує, що в нашому, реальному варіанті цієї казки не буде малюка, який знайде в собі сміливість сказати, що Захарченко – звичайнісінький бандит. Адже всі ми чудово розуміємо, що цей хлопчик відразу ж стане здобиччю «МДБ» терористів і опиниться у підвалі з поламаними ребрами.
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