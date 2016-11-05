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Журналіст розповів як «захисники Новоросії» відправляють людей до «Гейропи»

Журналіст розповів як «захисники Новоросії» відправляють людей до «Гейропи»
Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук поділився історією із життя одного із так званих «захисників Новоросії», які навесні 2014 року агітували за «русский мир», - про це інформує replyua.net.

Так, героєм розповіді став зрадник Батьківщини Євгеній Тинянський. Свого часу його дуже сильно дратувала «Київська Хунта», яка веде населення своєї держави до «Гейропи». Цінностями Тинянського були «скрепи», союз з Росією і боротьба з «укропами». Мрії чоловіка збулись – він живе у Донецьку, де, як відомо, «укропів» немає. Але, замість того, щоб розбудовувати нову «квітучу» республіку, Тинянський зайнявся іншим бізнесом – він відправляє людей на заробітки в Польщу.

Цікаво, як це уживається в його голові? – дивується журналіст. Адже всім відомо, що «польські найманці» воюють на стороні «кривавої хунти». Це ж підла Україна тягнеться до Європи, а гордий Донбас хотів жити і працювати з Росією. Чому ж зараз заробітчан не везуть в Москву, Бєлгород чи Воронеж? Здається, у донеччан немає особливого вибору – російська економіка падає, роботи на всіх не напасешся. І зараз, незважаючи на всю телепропаганду, крах «Новоросії» змушує їх обирати те, чого вони так боялись – Європейський Союз.

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