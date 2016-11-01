Захарченко призначив в окупований Донецьк нового «мера»

Очільник терористів так званої ДНР Олександр Захарченко здійснив чергові кадрові перестановки у ієрархії бойовиків, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені порталом «Лента.ру».
Так, сьогодні, першого листопада 2016 року, Захарченко підписав відповідний «указ», яким призначив виконувачем обов’язків «голови адміністрації» міста Донецьк Олексія Кулємзіна. Цим же документом ватажок терористів звільнив з цієї посади попереднього «господаря» Донецька Ігоря Мартинова. Указ Захарченка не тільки вказує на нові течії у взаємовідносинах бойовиків, а і демонструє чудеса зворотної дії нормативно-правового акту: всі кадрові перестановки мають вступити в силу з сімнадцятого жовтня (!) 2016 року.
Кулємзін працював у Донецькій обласній адміністрації (щоправда, невідомо на яких посадах) з 1989 року. В окупованому Донецьку опікувався рухом громадського транспорту, з листопада 2014 року займаючи посаду голови комунального підприємства «Донелектроавтотранс». З чим саме пов’язане таке раптове і стрімке кар’єрне зростання Кулємзіна наразі невідомо. Нагадаємо, розрекламовані бойовиками місцеві «вибори», на яких населення мало б «обрати» мера міста, як Захарченко, так і Плотницький скасували.
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