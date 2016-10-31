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Бойовики почали підозрювати свою "міліцію" у вбивстві Павлова

Бойовики почали підозрювати свою "міліцію" у вбивстві Павлова
Самопроголошене «міністерство державної безпеки Донецької народної республіки» почало проводити численні затримання представників місцевої «міліції». Про це розповів військовий експерт Тимчук Дмитро, повідомляє replyua.net.

«Представників так званої «народної міліції ДНР» почали підозрювати у причетності до вбивства ватажка підрозділу «Спарта» Павлова Арсенія, більш відомого на прізвисько «Моторола». Між працівниками самопроголошеного «міністерства державної безпеки ДНР» ходять чутки, що масові затримання проводяться за наказом головного ватажка «ДНР» Захарченка. Вони вважають що Захарченко, беручи приклад з Плотницького, використовує вбивство відомого терориста для очистки рядів «міністерства внутрішніх справ республіки», - зазначив він.

В той самий час Тимчук зазначив, що наразі ватажок бандформування «ЛНР» проводить масову зачистку в так званих «державних закладах», нібито бореться з наслідками спроби державного перевороту. Як відомо, Арсен Павлов «Моторола» - вбивця десятків українців, в тому числі і військовополонених. Під час одного з телеефірів російського каналу він похвалився, що особисто вбив 15 полонених. Моторолу ліквідували 16-го жовтня у ліфті житлового будинку, використавши саморобну вибухівку.

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