Покалічені бійці «русского мира» виявились нікому не потрібними (відео)

Користувач мережі і прихильник терористичних організацій Л/ДНР Павло Некрасов розмістив на своєму каналі в YouTube відео, що яскраво показує, яка доля чекає на «захисників русского мира» на Донбасі після того, як вони внаслідок каліцтва втратять змогу воювати, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами користувача, «ополченці (йдеться про терористів так званих Л/ДНР – ред.) після отримання каліцтв і втрати працездатності практично залишились без засобів до існування і зараз висять тягарем на плечах своїх рідних». Також користувач засуджує ватажків «народних республік», які ні в чому собі не відмовляють і насолоджуються шикарним життям.
Тим не менш, у цьому є і позитивний момент: нещодавно терористичні організації Л/ДНР виплатили компенсації тим, чиї родичі загинули, воюючи на стороні бойовиків або перебувають під контролем українських правоохоронців. Загальна сума таких компенсацій сягнула двохсот тисяч рублів (!). Смішний обсяг, з огляду на кількість постраждалих бойовиків. Некрасов називає це «знущанням і плювком у обличчя». Крім того, він наголошує, що Росія теж не опікується своїми військовими інвалідами: комісія їм прямо заявляє: «Ми вас туди не відправляли».
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