Бойовики обстріляли з артилерії населені квартали Макіївки - штаб АТО

Штаб АТО переконаний, що вчора ввечері обстріли по житловим будинкам непідконтрольної Україні Макіївки виконували проросійські терористи з метою подальшого звинувачення Збройних сил України. Про це сьогодні, 28-го жовтня, повідомляє прес-центр штабу АТО в соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.
У інформаційному листі зазначається, що минулого вечора проросійські найманці почали гатити з важкої артилерії по позиціях сил антитерористичної операції між Ясинуватою та Авдіївкою. «Задля приховування своїх агресивних дій, російські найманці вчинили ще один військових злочин, обстрілявши з артилерії житлові населені квартали Макіївки, міста, яке знаходиться під їхнім контролем. Терористи відкривали вогонь зі своїх позицій в населених пунктах Ясинувата, Мінеральне, Яковлівка», - розповіли в прес-центрі АТО.
«Дані злочинні дії бойовиків були спрямовані на дискредитування сил антитерористичної операції перед місцевим населенням та міжнародним співтовариством. Вони також хотіли приховати порушення Мінських домовленостей та залякуючи місцеве населення, викликати ненависть до української армії. Проте за ввесь період АТО ЗСУ жодного разу не відкривали вогонь по мирному населенню», - наголосили в повідомленні.
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