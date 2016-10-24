Чому "Гіві" хоче втекти з "ДНР"?

Російський найманець з терористичного батальйону «Сомалі» Толстих Михайло, більш відомий за прозвищем «Гіві», намагається якомога швидше розпродати всі свої квартири на території так званої «ДНР». Свою подругу він вже відправив до Придністров’я. Про це сьогодні, 24-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів російський полковник, колишній командир служби безпеки президента самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки Грат Валерій, передає replyua.net.
«Мої люди з ПМР розповіли мені про одну дуже цікаву новину – керівник батальйону «Сомалі» Михайло Толстих перевіз свою подругу до Придністров’я, а сам наразі старається якомога швидше продати свої володіння (4 квартири в Макіївці та Донецьку, які терористи заселили після втечі українців – ред.)», - повідомив він. Грат також зауважив, що він вважав міфом чутки про те, що Гіві ворогує з ватажком самопроголошеної «ДНР» Захарченком.
«Наразі мені невідомо, чому Міша так швидко хоче покинути Донецьку народну республіку. Прошу своїх хлопців у ПМР затримати дезертира та вжити відповідних заходів. Його приклад не гідний та поганий для інших бійців», - наголосив Грат. Як повідомлялося, 16-го жовтня було вбито терориста Павлова Арсенія «Моторолу».
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