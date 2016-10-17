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"Гіві" обіцяє мстити Україні за смерть свого поплічника, терориста "Мотороли"

"Гіві" обіцяє мстити Україні за смерть свого поплічника, терориста "Мотороли"
Один з лідерів терористичного угрупування «ДНР» сепаратист відомий за кличкою «Гіві» пообіцяв, що він буде мстити за вбивство свого друга «Арсенія» на прізвисько «Моторола». Про це сьогодні, 17-го жовтня, з’явилася відповідна інформація на декількох терористичних ресурсах, повідомляє ЛІГА.net, передає replyua.net.

«Кожне українське місто, яке ми будемо захоплювати на шляху до Києва, я буду зрівнювати з землею», - сказав терорист. «Не важливо чиїх рук це справа. Розплачуватися будуть всі. Вся Україна. За цей вчинок буде відповідати кожен українець. За кожного нашого ми будемо вбивати мільйон українців. Я це особисто обіцяю», - наголосив бандит.

Як зазначалося раніше, вчора ввечері російські мас-медіа повідомили, що у одному з житлових будинків у ліфті було вбито одного з ватажків терористичного угрупування «ДНР». Це був Арсен Павлов, більш відомий як «Моторола». Під час вибуху саморобного пристрою він отримав несумісні з життям поранення. Цю інформацію підтвердили і в терористичній «ДНР», це підтвердило і внутрішньополітичне відомство України та СБУ. На думку речника Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка, «Моторола» дуже легко уник правосуддя за ті криваві вчинки, які він робив проти українців.

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