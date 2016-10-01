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Захарченко переименовал Донецкий университет

Захарченко переименовал Донецкий университет
Главарь боевиков полностью взял на себя управление Донецким университетом, а также переименовал высшее учебное заведение, присвоив звание академии. Как передает replyua.net со ссылкой на «Новости Донбасса», Александр Захарченко подписал распоряжение о переименовании Государственного образовательного учреждения «Донецкий государственный университет управления» в «Донецкую академию управления и государственной службы при главе Донецкой народной республики».

В документе говорится также о том, что университет стал «Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования». Согласно распоряжению главаря боевиков «ДНР», теперь все образовательные программы высшего учебного заведения Донецка будут утверждаться на общих основаниях, за исключением такого направления, как «Государственное и муниципальное управление». Его, согласно распоряжению, будет лично утверждать Александр Захарченко после предоставления так называемого «Министерства образования Донецкой народной республики».

Нужно отметить, что 14 сентября университет уже перешел под полный контроль «Министерства образования» и Захарченко. Впрочем, главарь боевиков в «ДНР» не засиживается, и пару дней назад его заметили в российской столице – Захарченко ужинал в известном ресторане украинской кухни «Корчма», который находится в самом центре Москвы на улице Моховая.

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