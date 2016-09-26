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Жебривский: Донецким паралимпийцам выплатят денежные премии из облбюджета

Жебривский: Донецким паралимпийцам выплатят денежные премии из облбюджетаПавел Жебривский на своей странице в facebook сегодня заявил о том, что провел встречу с членами Паралимпийской сборной Украины, проживающими на Донбассе и поздравил их как героев Украины – об этом информирует replyua.net.

Глава администрации заявляет: «Сегодня я имел честь встретится с героями-паралимпийцами, которые необычно достойно представили Украину и Донбасс в Рио-де-Жанейро. За два с половиной года войны со словом «герой» больше ассоциировались слова «воин, солдат, медик, волонтер», но сегодня я смотрел на этих людей и меня переполняла гордость за них, уважение и отцовская любовь. Без лишнего пафоса. Результат, которого они достигли в Рио, всему миру и Украине доказал, что невозможное – возможно».

Жебривский подчеркнул, что речь не только о тех сверх усилиях, которые приложили эти парни и девушки для своих побед – треть медалей, которые привезла Паралимийская сборная Украины, получили выходцы из Донбасса. Дело также в том, что все тренировочные базы паралимпийцев оказались на оккупированных территориях. Политик отмечает, что это не помешало ребятам подготовиться и получить 12 медалей – 4 золотых, 1 серебряную и 7 бронзовых. Также Жебривский пообещал, что из бюджета Донецкой области будут выделены 2,5 миллиона гривен на премии для победителей и призеров Паралимпиады, а также их тренеров.

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