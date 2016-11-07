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У Павлограді горіла церковна будівля УПЦ

У Павлограді горіла церковна будівля УПЦ
У Павлограді Дніпропетровської області у храмовій будівлі Української православної церкви Московського патріархату сталася пожежа. Представники церкви запевняють, що це результат пікетування невідомих осіб, які закидали будівлю коктейлями Молотова. Про це сьогодні, 7-го листопада, повідомили на офіційному сайті Інформаційного просвітницького відділу УПЦ, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що будівля храму горіла приблизно о 2-й годині ночі в понеділок. «Невідомі кинули в церковну будівлю три коктейлі Молотова, один з яких прилетів до вівтаря і два до самого храму», - наголосили у інформаційному листі. Як каже сам настоятель парафії протоієрей Демидас Андрій, полум’я знищило клірос, де знаходилися книги для богослужіння. Значні пошкодження отримала центральна частина будівлі: понівечено розписи, пошкоджені ікони, вікна, опалювальна система та інші предмети церковного побуту.

Він зауважив, що якщо не вдаватися в деталі, то церковна будівля отримала значні збитки. В той самий час місцева поліція повідомляє, що за даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 194 ККУ (навмисне пошкодження чи знищення чужого майна).
У Павлограді горіла церковна будівля УПЦ

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