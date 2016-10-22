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В Днепре не будет горячей воды весь отопительный сезон

В Днепре не будет горячей воды весь отопительный сезон
Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра, заявил о том, что город отказывается от поставок горячей воды на весь отопительный сезон. Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Лысенко отметил, что поставщики требуют 70 гривен за кубометр, а это слишком завышенная цена.

По мнению Лысенко, практически никто из жителей Днепра не согласится платить такие деньги за горячую воду, поэтому город откажется от поставок. «Не больше десяти процентов жителей Днепра будут платить 70 гривен за кубометр, остальные жители не смогут оплачивать такие тарифы», подчеркнул заместитель главы Днепра. Сейчас, по словам Лысенко, жители города начали себя обеспечивать горячей водой самостоятельно – кто-то купил специальный нагреватель, кто-то уже успел установить колонку.

Городской совет Днепра заявляет, что отопительный сезон начался успешно – тепло дали в 90 процентов жилых домов и во все здания социальной сферы. Десять процентов жилых домов обещают подключить до вечера воскресенья. Как жители Днепра переживут зиму без горячей воды, пока неизвестно, ведь не все граждане могут себе позволить установку дорогой колонки.

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