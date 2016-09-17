У Дніпропетровській обл. порушили кримінальну справу проти ввезення сміття зі Львову

Синельниківський поліцейський відділок Дніпропетровської області порушив кримінальну справу у зв’язку з ввезенням на міський полігон твердого сміття зі Львову. Про це розповідає «Радіо Свобода» з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції Дніпропетровщини, передає replyua.net.
У поліції повідомили, що дана кримінальна справа була заведена 16-го вересня щодо забруднення або пошкодження землі чи навколишнього середовища. У разі доведення вени може бути накладений штраф до 200 неоподаткованих мінімумів або усування від посадових обов’язкій терміном на 3 роки. В той самий час у Нацполіції повідомили, що стосовно пробитих коліс сміттєвозів активістами справ не відкривали, а лише внесли ці події до Єдиного обліку подій.
В той самий час на прес-конференції учасники протесту заявляли, що у зв’язку з тим, що вони пробивали колеса сміттєвозам, які везли сміття з Львову до Синельникового проти них може бути порушене кримінальне провадження. Напередодні 15-го вересня мешканці міста Синельникове влаштували акцію протест проти ввезення на місцеві полігони «чужого» сміття. Місцеві, які чергували біля полігонів, повідомляли, що на територію сміттєзвалища заїздили понад 15 вантажівок, в кожній з яких було по 20 тон сміття.
Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter