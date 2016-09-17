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У Дніпропетровській обл. порушили кримінальну справу проти ввезення сміття зі Львову

У Дніпропетровській обл. порушили кримінальну справу проти ввезення сміття зі Львову
Синельниківський поліцейський відділок Дніпропетровської області порушив кримінальну справу у зв’язку з ввезенням на міський полігон твердого сміття зі Львову. Про це розповідає «Радіо Свобода» з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції Дніпропетровщини, передає replyua.net.

У поліції повідомили, що дана кримінальна справа була заведена 16-го вересня щодо забруднення або пошкодження землі чи навколишнього середовища. У разі доведення вени може бути накладений штраф до 200 неоподаткованих мінімумів або усування від посадових обов’язкій терміном на 3 роки. В той самий час у Нацполіції повідомили, що стосовно пробитих коліс сміттєвозів активістами справ не відкривали, а лише внесли ці події до Єдиного обліку подій.

В той самий час на прес-конференції учасники протесту заявляли, що у зв’язку з тим, що вони пробивали колеса сміттєвозам, які везли сміття з Львову до Синельникового проти них може бути порушене кримінальне провадження. Напередодні 15-го вересня мешканці міста Синельникове влаштували акцію протест проти ввезення на місцеві полігони «чужого» сміття. Місцеві, які чергували біля полігонів, повідомляли, що на територію сміттєзвалища заїздили понад 15 вантажівок, в кожній з яких було по 20 тон сміття.

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