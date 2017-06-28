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ЄС на півроку продовжив антиросійські економічні санкції

ЄС на півроку продовжив антиросійські економічні санкції
Європейський союз на шість місяців продовжив економічні секторальні санкції щодо Росії. Про це йдеться в заяві Ради Євросоюзу в середу, 28 червня, інформує replyua.net. Термін санкцій закінчувався 31 липня поточного року, їх продовжили до 31 січня 2018 року. Рішення про продовження санкцій було прийнято одноголосно за письмовою процедурою. Це було зроблено після доповіді президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель на тему виконання мінських угод на саміті лідерів країн-учасниць ЄС 22-23 червня.

Санкції, введені 31 липня 2014 року через агресії Російської Федерації проти України, поширюються на російські державні банки, імпорт і експорт озброєнь, найважливіші підприємства нафтової і газової промисловості Росії.

Відносно Росії діють три пакети санкцій Європейського союзу - індивідуальні санкції проти громадян Росії і України, яких Європа вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України; економічні секторальні санкції; торгові та інвестиційні санкції проти Криму. Нагадаємо, що конгресмени США нещодавно прийняли рішення про посилення санкцій проти Росії, хоча у Білому домі назвали це рішення незаконним через порушення процедури.
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