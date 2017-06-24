Жительница Днепра оштрафована за георгиевскую ленту, - первый случай в истории Украины

Жительнице Днепра сотрудники правоохранительных органов вручили административный протокол за ношение запрещенной в Украине георгиевской ленты. Как передает replyua.net, такое сообщение накануне было опубликовано на странице пресс-службы Главного управления Нацполиции по Днепропетровской области в Фейсбуке.
«Во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв войны, у женщины изъяли георгиевскую ленту», отмечают правоохранители. Нужно отметить, что этот случай стал первым в Украине – гражданина привлекли к административной ответственности, а не просто провели разъяснительную работу с нарушителем. Также в сообщении отмечается, что полицейские составляли протокол прямо на месте задержания жительницы Днепра.
Ее привлекли к ответственности по статье 173-3 Кодекса об административных нарушениях. Теперь женщине придется заплатить штраф, а, если ее задержат повторно, штраф увеличится, или же ее арестуют на 15 суток. Закон о запрете георгиевской ленты вступил в силу 15 июня.