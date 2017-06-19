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Казанский: многие принялись хвалить Филатова, но я скажу все честно

Казанский: многие принялись хвалить Филатова, но я скажу все честно
Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что в эти выходные он съездил в Днепр, где проходил фестиваль блогеров, и, в целом, остался доволен мероприятием, информирует replyua.net.

«На фестиваль пришло довольно много людей, было видно, что народу интересно, и город особенно не избалован различными форумами, в отличие от того же Львова. Так что в целом за фестиваль можно искренне сказать мэру города и его команде спасибо. Конечно, многие сразу решили, что приглашенные блоггеры должны будут потом как-то хвалить Бориса Филатова и писать о его деятельности исключительно позитивно. Но у меня все честно», отмечает Казанский.

По его словам, фестиваль организован на высшем уровне, однако состояние самого города такого восторга не вызывает, и оно удручающее. «На мой взгляд, Днепр находится в достаточно запущенном состоянии, и с этим надо срочно что-то делать», добавил Казанский, комментируя свою прогулку по проспекту Яворницкого.
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