В одном из черкасских парков страшная находка

В парке Соборный, в городе Черкассы, местные жители нашли странный сверток, и, развернув его, они обнаружили мертвого младенца. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черкасс, местные жители обнаружили мертвого младенца совершенно случайно – сверток лежал в кустах.
Зоя Вовк, пресс-офицер патрульной полиции города, рассказала, что тело младенца было обнаружено в субботу днем, и жители сразу вызвали на место сотрудников полиции. В парк Соборный сразу выехали полицейские, а также кинологи и следственно-оперативная группа. На младенце не было одежды, отметили в полиции, и «заботливая» мамаша завернула ребенка в обычное полотенце. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, что несколькими днями ранее в Берегово, что на Закарпатье, местные жители нашли возле мусорных баков двухлетнею девочку, ориентировочно, цыганку. Ребенка оставили замерзать возле мусорки – на девочке было легкое летнее платье. Кроме того, девочка была очень голодной и испуганной. Ребенка отмыли, одели и покормили. Сейчас полиция занимается поиском родителей маленькой девочки.
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