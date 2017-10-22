валюта
СпецтемаУченые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
У соціальних мережах активно обговорюють несподівану новину – практично весь день сьогодні глава держави Петро Порошенко провів у прифронтовій Авдіївці. Про подробиці візиту розповіли народний депутат Ірина Геращенко та волонтер Юрій Бірюков, - про це інформує видання replyua.net.

Так, Бірюков зауважує, що рішення відвідати Авдіївку прийшло раптово: мовляв, під час чергового звіту міністра оборони Степана Полторака останній згадав про ротацію військовослужбовців і доповів, що 72-га бригада, яка до цього рік воювала у Авдіївській промзоні, нарешті вирушить на ротацію. У президента виникла ідея особисто привітати бійців та подякувати їм за службу. Він виникнення ідеї до її реалізації минуло менше доби.

Геращенко, у свою чергу, повідомляє, що про візит президента на фронт не говорили заздалегідь з міркувань безпеки. Знали про приїзд Головнокомандувача тільки військові, і спілкування з ними було цілком відверте: говорили і про роль армії у збереженні держави, і про перспективи миротворчої місії. А потім Порошенко коротко заїхав в Авдівку і люди довго не могли повірити, що перед ними насправді президент: було відверте спілкування без зграї чиновників. Чудово, що за десять кілометрів від фронту люди так радо зустрічають президента, фотографуються з ним, обіймають, - зауважує нардеп.
У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
21 окт 2017
9307

Геращенко дала жорстку відповідь на вимоги представників «МіхоМайдану»: а ось мій ультиматум

Народний депутат Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук дала жорстку відповідь на «ультиматум», оголошений організаторами протестів під стінами парламенту, - про це інформує видання

Последние новости

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой

Україна може опинитись у епіцентрі міжнародного скандалу

Блогер: Обама повертається до влади?

Порошенко анонсировал ротацию войск в зоне АТО

Хто б казав: Путін звинуватив Симона Петлюру в антисемітизмі та фашизмі – блогер

Блогер: граючись у піддавки з «МіхоМайданом», влада випробовує терпіння громадян, у яких нерви після трьох років війни не надто міцні

Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході

Клоунов выпускают, когда случается накладка: бывший российский вице-премьер ярко прокомментировал выдвижение Собчак

Явлинский назвал прекращение войны в Украине самым главным вопросом

Ветерана АТО убили в Броварах

В ЦРУ США прокомментировали возможную «внезапную смерть» Ким Чен Ына

Вся в серебре: в Минске Собчак стала ведущей закрытой вечеринки

Кого из АТОвцев будут лишать статуса участника боевых действий?

Свитолина назвала Украину очень заполитизированной страной

Бабиш пояснил, как будет формировать правительство Чехии

Между противниками Трюдо и антифашистами произошли столкновения в Канаде

На митинг с Саакашвили к Раде начали сходиться люди

В Кабмине пояснили, кого лишат статуса участника боевых действий

Подробности Пенсионной реформы: какие изменения ожидают украинцев

 Новости за день