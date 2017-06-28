Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

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Народний обранець та член української делегації до ПАРЄ Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук повідомила останні новини зі Страсбургу, де відбуваються засідання цієї організації, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, Геращенко наголошує, що останні події в ПАРЄ її дуже сильно тривожать. Зокрема,переважна більшість європейських парламентарів навіть не усвідомлює наскільки серйозні баталії відбуваються на теренах цієї організації. На їх думку, винуватець всього – негідник Аргамунд, але вони не бачать російського впливу на цього політика. Якби не було якихось «гачків», якими Кремль тримає Аргамунда, хитрий іспанець нізащо так би не ганьбився, а просто пішов у відставку.За нелогічною поведінкою Аргамунда криється не спроба захисту, а вплив РФ. З огляду на те, що плани Кремля керувати Європою дистанційно провалились (Аргамунд дискредитував себе, французькі друзі Путіна програли вибори, організаторів референдуму в Нідерландах викрили у зв’язках з Москвою), тепер у нього залишається єдиний шлях – руйнування інституцій. Перша на черзі – ПАРЄ, а далі підуть ООН, ОБСЄ. Мета Путіна – розвалити самі принципи побудови цивілізованого світу. А тому ставки високі як ніколи, - наголошує Геращенко.