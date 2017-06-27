Ляшко: Аргамунд – політичний імпотент (відео)

Лідер радикальної партії свого імені Олег Ляшко у власному блозі на ресурсі «Обозреватель» висвітлює своє ставлення до президента ПАРЄ Педро Аргамунда, - про це інформує replyua.net.
Так, політик наголошує, що свій перший виступ в ПАРЄ він присвятив очільнику організації Аргумунду. Його непокоїть та обурює той факт, що дехто навіть наважується захищати опального політика. Власне, Ляшко зауважує, що сказав у своєму виступі все, що насправді думає: Аргамунд – це політичний імпотент, який вже не може представляти ПАРЄ. Дійсно, не може бути представником поважної міжнародної організації особа, яка на російському військовому літаку подорожувала до Дамаска і тисла руку Асаду в момент, коли він труїв дітей газом.
Ляшко наголосив, що Аргамунд - не більше, ніж маріонетка у руках кремлівських спецслужб. «Завдяки» йому довіра до ПАРЄ впала до рекордно низького рівня за всі роки існування Асамблеї. За словами Ляшка, цей момент буде вирішальним – або ж ПАРЄ буде міжнародною інституцією, або ж лялькою в руках Кремля. І дуже добре, що члени організації обрали перший шлях – це дає надію на розширення антимосковської коаліції та посилення санкцій проти держави-агресора, - наголосив Ляшко.