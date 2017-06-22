Луценко розповів про сенсаційне затримання

Генеральний прокурор Юрій Луценко на власній сторінці в Фейсбук повідомив про сенсаційне для української журналістики затримання, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, Генпрокурор поділився кількома світлинами слідчих дій та зауважив, що за їх результатом було затримано Ігоря Гужву, головного редактора видання «Страна .юа». Державна фіскальна служба та прокуратура міста Києва висунули фігуранту справи обвинувачення у вимаганні. За даними правоохоронців, журналіст вимагав від одного діючого політика кошти у розмірі десяти тисяч доларів за те, що він не стане оприлюднювати компрометуючі матеріали. Як переконує Луценко, в руках прокуратури є аудіо та відео записи, які підтверджують позицію правоохоронних структур.
Нагадаємо, кількома годинами раніше з’явилось повідомлення про те, що в офісі видання «Страна.юа» відбуваються обшуки. Сам Гужва, коментуючи їх, наголошував на тому, що справу сфабриковано. У мережі повідомлення зустріли з ентузіазмом. Наприклад, блогер Богдан Карпенко зауважив, що новина просто чудова. Блогер Карл Волох зазначив, що кремлівський пропагандист у вільний від роботи час займається вимаганням – в принципі, нічого дивного.