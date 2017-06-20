Геращенко: дійсно, наші лобісти активно працювали над зустріччю з Трампом

Народний депутат Ірина Геращенко на власній сторінці в Фейсбук розповіла про деталі зустрічі президентів Петра Порошенка та Дональда Трампа, - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net.
Так, Геращенко зауважила, що сьогоднішні переговори в Овальному кабінеті стали першою особистою зустріччю між Порошенком і Трампом – до цього лідери держав мали лише кілька телефонних розмов. За словами нардепа, особливий акцент було зроблено на виконанні Мінських угод Росією, на безпековому аспекті тощо. Крім того, віце-президенту Пенсу було передано листи родичів українських бранців, яких утримують в Криму, на Донбасі та безпосередньо в Росії – адміністрація вірить, що Білий дім долучиться до звільнення в’язнів-українців.
Також Геращенко зазначила, що кілька хвилин приділила стрічці Фейсбуку – вона вся повна експертів, які заявляють що і зустрічі не буде, і буде, але не там, і там, але не з тим. Окремим лейтмотивом йде розповідь про лобістську компанію, яку найняла Банкова. Нардеп заявляє: наші лобісти – міністр закордонних справ Павло Клімкін та посол в США Валерій Чалий – дійсно гарно попрацювали. На цій зустрічі все вийшло як планувати і навіть краще, - наголошує Геращенко.