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Геращенко: а ті, хто голодує на Банковій, хоча б там за собою сміття приберуть?

Геращенко: а ті, хто голодує на Банковій, хоча б там за собою сміття приберуть?
Народний депутат від БПП Ірина Геращенко у своєму дописі на Фейсбук дотепно висміяла нову ініціативу деяких українських політиків, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Як відомо сьогодні, дев’ятнадцятого червня 2017 року, лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк виступив з новою ініціативою – він оголосив голодування. Причиною для такого екстравагантного кроку слугує те, що центральна влада і зокрема, президент, буцімто заважає меру Львова Андрію Садовому вивозити зі свого міста сміття. Сам «голодувальник» та його прибічники вирішили розміститись прямо під вікнами президента – на Банковій.

З цього приводу народна обраниця Ірина Геращенко поцікавилась: а ті, хто виступив з ініціативою голодування, хоча б на Банковій за собою прибрати сміття спроможуться? А, взагалі, це зовсім не смішно, адже мер Львова, замість того, аби виконувати свої прямі обов’язки, намагається перекласти відповідальність на центральну владу, - наголошує нардеп. Дуже шкода мешканців Львова, які стали заручниками політичних амбіцій та безгосподарності власного міського голови. Голодування – це стовідсоткова піар-акція, адже воно допоможе розібратись зі сміттям приблизно настільки ж, як редути допомогли звільнити заручників, - нагадує Геращенко.
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