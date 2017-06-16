Маккейн: Росія – загроза всьому цивілізованому світу

Народний депутат України від партії «Народний фронт» Антон Геращенко на власній сторінці в Фейсбук поділився враженнями від зустрічі з одним із найбільш відомих в Україні американських політиків сенатором Джоном Маккейном, - про це інформує replyua.net.
Так, наразі Геращенко перебуває у США у складі офіційної парламентської делегації. Сьогодні він разом з головою ВРУ Андрієм Парубієм провів зустріч з великим другом України, американським сенатором Джоном Маккейном. Нардепи презентували американському політику книгу під авторством Володимира Горбуліна «Світова гібридна війна. Український фронт» у перекладі на англійську мову.
За словами Геращенка, Маккейн був дуже задоволений подарунком. На думку політика, наразі будь-яка інформація про Росію, способи, якими вона веде війну та про її внутрішній устрій набувають особливої актуальності. Маккейн вважає, що агресивний напад Кремля на Крим та Донбас становить загрозу всьому цивілізованому світу. Крім того, у Геращенка після спілкування з представниками обох палат Конгресу склалось стійке переконання, що Україну не залишать напризволяще і що законодавча влада США не допустить сепаратних переговорів за спиною українців.