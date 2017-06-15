Луценко похвалися, що повернув в Україну півмільйона доларів

Очільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко на особистій сторінці в соцмережі поділився радісною новиною про черговий здобуток підлеглого йому відомства, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.
Так, Луценко повідомляє, що силами департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ було забезпечено повернення у нашу державу більше ніж півмільйона доларів США. У ході спільної операції працівників ГПУ та Департаменту юстиції США було виявлено фінансові махінації керівників Мін’юсту часів президентства Віктора Януковича: ними було укладено фіктивну угоду про надання неіснуючих послуг з контрагентом із США. У вигляді платежу за послуги кошти потрапили на рахунки в банках США. За словами Луценка, зараз кошти перераховано до українського бюджету, а кримінальне провадження, порушене за ознаками статей триста шістдесят шостої та сто дев’яносто першої КК України, й досі триває.
Крім того, головний український прокурор провів паралелі – за його словами, як кошти, виведені нечистими на руку чиновниками, так і самі чиновники обов’язково повернуться на територію України. Тим не менш, перспективи грошей більш радісні – вони потраплять до бюджету, а не на тюремні нари.