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Нардеп: проти нас воює Росія, ми захищаємось як можемо

Нардеп: проти нас воює Росія, ми захищаємось як можемо
Народний депутат Світлана Заліщук на власній сторінці в Фейсбук розповіла чому не вважає заборону трансляції російського каналу «Дождь» наступом на свободу слова, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні, чотирнадцятого січня 2017 року, міжнародна правозахисна організація Freedom House оприлюднила звіт, в якому назвала заборону ретрансляції російського каналу «Дождь» наступом на свободу слова. Заліщук зауважує, що з задоволенням подивилася б на те, як в ефірі Сполучених Штатів з’являється російський опозиційний канал, що зображує, наприклад, Аляску як частину Російської Федерації. У даному випадку на шальках терезів опинилось питання про те, що ми більше поважаємо: голос російської опозиції чи власну територіальну цілісність. Відтак, цього разу Нацрада ухвалила складне, але правильне рішення.

Нардеп зауважує, що особисто знає багатьох журналістів «Дождя» і поважає їх працю, але, будучи представником української влади, не бачить яким чином можна залишити в ефірі канал, який називає Кримський півострів російським. Проти нас воює Російська Федерація, а ми захищаємось. Саме у такому контексті варто трактувати рішення Нацради, - наголошує журналіст.
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