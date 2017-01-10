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Геращенко: Савченко переконує, що опублікувала списки на користь українцям. Але я іншої думки

Геращенко: Савченко переконує, що опублікувала списки на користь українцям. Але я іншої думки
Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів з приводу списків полонених, опублікованих скандальним нардепом Надією Савченко, - про це повідомляє replyua.net.

Так, сьогодні одіозний політик Надія Савченко здійснила ще один вчинок, який не піддається поясненню – опублікувала списки українських заручників, яких утримують терористи так званих Л/ДНР та бойовиків, які перебувають під вартою, поки щодо них ведеться розслідування злочинів проти національної безпеки. Судячи зі слів Савченко, такі її дії буцімто мають покращити шанси на обмін заручниками і звільнення наших бійців.

Тим не менш, Геращенко наголошує, що він дотримується іншої думки з цього приводу. Насправді, українські заручники вже давно стали просто важелем впливу на українські суспільство і політику. Всі питання, які стосуються обміну чи видачі, спрямовуються і координуються з Кремля – як це було і з самою Савченко, навколо якої розіграли цілий серіал. За словами Геращенка, сьогодні журналісти запитали його звідки у Савченко взялись ці списки – і за інформацією він відсилає всіх до центру «Миротворець», який дає вичерпну відповідь з цього приводу.
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