Захарова обізвала Обаму «зовнішньополітичним невдахою»

Речник російського МЗС Марія Захарова підхопила естафету істеричних заяв від Москви на адресу Вашингтону, - про це replyua.net інформує з посиланням на Фейсбук дипломата.
Так, бурхлива реакція Захарової настала у зв’язку з введенням адміністрацією Білого дому нового пакету санкцій та видворенням з території Сполучених Штатів тридцяти п’яти російських дипломатів. Відтак, Захарова «пояснила», що останні вісім років у Вашингтоні сиділа «група зовнішньополітичних невдах, озлоблених і розумово обмежених», які тепер нарешті зізнались у своїй «безпомічності». За її словами, не зумівши зробити на пості президента нічого значимого, нобелівський лауреат Барак Обама поставив у кінці своєї кар’єри не крапку, а пляму.
Далі Захарова вдалась до абсолютно обурливого «співчуття» державному секретарю Джону Керрі – за її словами, хоч він і не був союзником, але намагався робити свою роботу чесно. Тим не менш, йому довелось «витерпіти стільки, як ні одному іншому зовнішньополітичному представнику». З огляду на введені щодо Росії санкції, Захарова чомусь прогнозує «приниження США» та «удар по престижу Америки». Вже на завтра дипломатом анонсовано «офіційні заяви, контрзаходи та багато всього».