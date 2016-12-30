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Захарова обізвала Обаму «зовнішньополітичним невдахою»

Захарова обізвала Обаму «зовнішньополітичним невдахою»
Речник російського МЗС Марія Захарова підхопила естафету істеричних заяв від Москви на адресу Вашингтону, - про це replyua.net інформує з посиланням на Фейсбук дипломата.

Так, бурхлива реакція Захарової настала у зв’язку з введенням адміністрацією Білого дому нового пакету санкцій та видворенням з території Сполучених Штатів тридцяти п’яти російських дипломатів. Відтак, Захарова «пояснила», що останні вісім років у Вашингтоні сиділа «група зовнішньополітичних невдах, озлоблених і розумово обмежених», які тепер нарешті зізнались у своїй «безпомічності». За її словами, не зумівши зробити на пості президента нічого значимого, нобелівський лауреат Барак Обама поставив у кінці своєї кар’єри не крапку, а пляму.

Далі Захарова вдалась до абсолютно обурливого «співчуття» державному секретарю Джону Керрі – за її словами, хоч він і не був союзником, але намагався робити свою роботу чесно. Тим не менш, йому довелось «витерпіти стільки, як ні одному іншому зовнішньополітичному представнику». З огляду на введені щодо Росії санкції, Захарова чомусь прогнозує «приниження США» та «удар по престижу Америки». Вже на завтра дипломатом анонсовано «офіційні заяви, контрзаходи та багато всього».
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