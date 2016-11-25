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Росія готується захоплювати Мінськ?

Росія готується захоплювати Мінськ?
Здається, криза у відносинах між Москвою та Мінськом набула особливої гостроти. Цілком імовірно, у Кремлі планують нове вторгнення, - про це інформує replyua.net, посилаючись на допис народного депутата Ірини Фріз у Фейсбук.

Так, нардеп наголошує, що підготовка ґрунту до можливого вторгнення вже почалась. Наприклад, російський пропагандистський канал «Звезда» сьогодні, двадцять п’ятого листопада 2016 року, оприлюднив сюжет, у якому приписує агресивні плани щодо Білорусі українцям – мовляв, вже скоро на територію цієї держави почнуть закидати диверсантів, які мають білоруське коріння, з метою дестабілізації ситуації.

Тим не менш, за інформацією, якою володіє Фріз, до вторгнення схильна якраз Російська Федерація. Наприклад, за останній рік кількість вантажних перевезень, здійснених російською армією у напрямку Білорусі, зросла у п’ять разів. Фріз вважає, що метою росіян є ліквідація режиму Лукашенка і вихід російських військ на кордон з Європейським Союзом для нарощування зовнішньополітичного тиску. Ймовірно, до операції буде залучено бойовиків та військовослужбовців, яких Москва використовувала для окупації Кримського півострова та агресії на Донбасі.
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