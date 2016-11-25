Українці надають допомогу Ізраїлю – Геращенко

Народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук поділився останніми новинами щодо ситуації в Ізраїлі, - про це інформує replyua.net.
Нагадаємо, відучора значна частина території Ізраїлю охоплена вогнем. Зокрема, від вогняної стихії страждають місто Хайфа та околиці Єрусалима. Тисячі людей евакуйовано. Вогнеборці намагаються хоча б локалізувати пожежу, проте постійно виникають нові осередки полум’я. Ймовірно, це є результатом роботи зловмисників – вже кількох осіб було затримано за підозрою у підпалах. З огляду на необхідність протидії надзвичайній ситуації, уряд Ізраїлю звернувся до нашої держави з відповідною нотою, у якій просив надати допомогу.
Відтак, нардеп Антон Геращенко повідомив, що сьогодні приблизно о десятій вечора два літаки українського Міністерства надзвичайних ситуацій приземлились неподалік від міста Ашдод. Після нетривалого відпочинку їх пілоти почнуть боротьбу з пожежами. Ізраїльський уряд розглядає можливість звернутись до України з проханням надати ще і професійних вогнеборців, які мають досвід гасіння лісових пожеж. Геращенко висловив впевненість, що українська влада зробить все від неї залежне для надання допомоги Тель-Авіву.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter