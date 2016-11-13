Украина не должна признавать результаты выборов в Молдове, - депутат

Депутат Верховной Рады Украины, координатор рабочей группы Украина – НАТО Ирина Фриз пишет на своей странице в Facebook, что результаты выборов в Молдове сфальсифицированы, а избирательный процесс проходил с многочисленными нарушениями, - передает replyua.net.
Фриз сообщает, что Украина не должна признавать результаты президентских выборов в Молдове. «Нехватка бюллетеней на заграничных избирательных участках, особенно в европейских странах, где поддержка мандата Майи Санду была наибольшей, является важным фактором, существенно повлиявшим на результаты голосования», - пишет она. Также депутат отмечает, что информационная кампания Игоря Додона была очень грязной – все было направлено на критику и очернение проевропейского кандидата и в пророссийских медиа Молдовы, и в СМИ РФ.
По мнению Фриз, Украине не стоит признавать результаты волеизъявления граждан Молдовы из-за фальсификаций на заграничных избирательных участках, особенно – в Российской Федерации. Она отмечает, что имел место организованный подвоз избирателей и фотографирование бюллетеней с признаками подкупа и попытки повлиять на результаты выборов. Также Фриз добавляет, что победа Додона существенно изменит украино-молдавские отношения.
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