У кремлівських ЗМІ істерика: Ярош посміявся з порушеної проти нього кримінальної справи

Російські пропагандисти розчаровані байдужою реакцією народного депутата України Дмитра Яроша на порушене щодо нього російськими правоохоронцями кримінальне провадження, - про це про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Лента.ру.
Так, Дмитро Ярош, коментуючи цю подію, написав на власній сторінці в соціальній мережі Фейсбук, що вважає його «найкращим привітанням з Днем народження від вічного і запеклого ворога». Нагадаємо, сьогодні, тридцятого вересня 2016 року, колишньому очільнику «Правого сектору» виповнюється сорок п’ять років. Сьогодні ж Слідчим комітетом Російської Федерації щодо Дмитра Яроша, Андрія Тарасенка, Андрія Стемпіцького та інших лідерів організації «Правий сектор» було порушено кримінальне провадження. Так як метою діяльності цього об’єднання його статут називає «збройний спротив московській агресії», його очільникам інкримінують створення екстремістського об’єднання, відповідальність за яке передбачена статтею двісті вісімдесят другою Кримінального кодексу Російської Федерації.
Іронічне ставлення народного депутата до цього кримінально провадження викликало справжню істерику в російських ЗМІ – в них взялися засуджувати Яроша і погрожувати йому різноманітними санкціями від російського «правосуддя».
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