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Нагорода знайде героя: у ПАРЄ продивились відео знущань над полоненим українцем

Нагорода знайде героя: у ПАРЄ продивились відео знущань над полоненим українцем
Народний депутат від БПП Володимир Ар’єв на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук поділився новинами щодо засудження в ПАРЄ поведінки російського пропагандиста британського походження Грема Філіпса, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами депутата, комітет Парламентської асамблеї Ради Європи щойно мав змогу продивитись відеозапис, на якому «штатний журналіст» терористів Л/ДНР знущається над полоненим українцем Володимиром Жемчуговим, зокрема глузує з його каліцтва, та намагається спровокувати українських репортерів і правоохоронців. Після перегляду в комітеті почалась публічна дискусія про пропаганду в медіа.

Інший народний депутат Ірина Геращенко прокоментувала повідомлення Ар’єва, зазначивши, що просте обговорення проблеми нічого не дасть – варто розробити заходи відповідальності, адже йдеться не про банальне порушення правил професійної етики журналіста. У даному випадку ми маємо справу із забороненими методами впливу, знущанням над полоненим, із психологічними тортурами. Геращенко закликає медіаспільноту підготувати колективний позов до британського суду з вимогою взяти Філіпса під контроль і таким чином запобігти повторенню таких інцидентів у майбутньому.

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