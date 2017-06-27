Визовый режим с Россией Верховная Рада рассмотрит через несколько дней

Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, во время пресс-конференции заявил о том, что уже на следующей неделе парламентарии могут проголосовать за проект к Кабмину по введению визового режима с Россией.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Парубий отметил, что лично уже давно продвигает такое предложение. «Есть вероятность того, что вопрос обращения к Кабмину по введению визового режима с Россией может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе, если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус», подчеркнул Парубий. По его словам, очень важно добиться того, чтобы за этот проект проголосовало большинство, если он будет рассматриваться парламентариями.
«Поэтому мы ждем согласования и решения фракций, чтобы мы могли позитивно проголосовать по этому решению», добавил председатель ВР. Напомним, что слухи о введении визового режима с Россией начали появляться еще в мае. Тогда в ВР велся подсчет депутатов, которые готовы будут проголосовать за законопроект.