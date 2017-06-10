Эксперт рассказал, какая реформа наконец-то приведет в здравый рассудок нардепов-популистов

Последняя сессионная неделя еще раз доказала, что фактор популизма в украинском политикуме просто зашкаливает. Такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал генеральный директор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель. По его словам, как правило, в парламенте легко находятся голоса на социальные законопроекты о льготах и субсидиях, а также на все, что касается АТО. За них часто голосует «старая коалиция», то есть, включая «Батькивщину», «Самопомич» и Радикальную партию.
Однако законопроекты, которые имеют реформаторский потенциал, существенно изменят жизнь чуть ли не каждого украинца, часто переходят в формат политических лозунгов, говорит эксперт. «Если сейчас проанализировать принятия законопроектов по медицинской реформе, то наиболее распространенная фраза, которую мы слышали от народных депутатов: «Что они не успели ознакомиться с законопроектами», но в то же время партийные лидеры уже сформировали свою позицию, например, что этот законопроект «приведет к смерти миллионов украинцев», – отметил эксперт. По его словам, то есть это формат политических спекуляций: лидеры фракций озвучивают позиции вслепую и в этом есть большая проблема. Хотелось бы, чтобы фракция, которая имеет претензии, озвучивала замечания к конкретным пунктам.
Алексей Кошель отмечает, что, таким образом, самая большая проблема действующего парламента – фракции не ищут компромисса, и рассмотрение той или иной реформы превращается в словесную баталию. «Часть из этих «болезней» парламентаризма может вылечить внутрипарламентская реформа. Однако соответствующий законопроект (№6256) Верховная Рада отправила на доработку», – резюмировал Кошель.