Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Верховная Рада вчера законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО. Что это означает для украинцев в эфире «Громадського радио» рассказала народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам Евроатлантической интеграции Комитета Верховной Рады по иностранным делам Светлана Залищук.
«Решение Верховной Рады закрепляет тот выбор, который сегодня есть в обществе. Ведь вы знаете, что, если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за». Также впервые в истории президент, глава правительства и большинство правительства поддерживают вступление в НАТО. Таким образом – это определение стратегической цели на законодательном уровне, которую выбрало государство и общество», - объясняет Светлана Залищук.
По ее словам, это вовсе не означает, что референдума по этому поводу не будет. Этот закон не будет регулировать этот вопрос. Более того, одного закона, безусловно, недостаточно. Он определяет только нашу стратегическую цель, а не определяет тех препятствий, которые существуют в самой Европе, среди самих членов Североатлантического договора, потому что решение должно приниматься консенсусом, и среди стран-членов НАТО так же должна быть готовность принять Украину. Плюс, безусловно, мы должны отвечать критериям НАТО. Это значит, что мы должны реформировать оборону, армию и избавиться от коррупции.