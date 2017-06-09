валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»
Верховная Рада вчера законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО. Что это означает для украинцев в эфире «Громадського радио» рассказала народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам Евроатлантической интеграции Комитета Верховной Рады по иностранным делам Светлана Залищук.

«Решение Верховной Рады закрепляет тот выбор, который сегодня есть в обществе. Ведь вы знаете, что, если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за». Также впервые в истории президент, глава правительства и большинство правительства поддерживают вступление в НАТО. Таким образом – это определение стратегической цели на законодательном уровне, которую выбрало государство и общество», - объясняет Светлана Залищук.

По ее словам, это вовсе не означает, что референдума по этому поводу не будет. Этот закон не будет регулировать этот вопрос. Более того, одного закона, безусловно, недостаточно. Он определяет только нашу стратегическую цель, а не определяет тех препятствий, которые существуют в самой Европе, среди самих членов Североатлантического договора, потому что решение должно приниматься консенсусом, и среди стран-членов НАТО так же должна быть готовность принять Украину. Плюс, безусловно, мы должны отвечать критериям НАТО. Это значит, что мы должны реформировать оборону, армию и избавиться от коррупции.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день