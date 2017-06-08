Светлана Залищук: мы поменяли в законе всего одно предложение, которое в разы повышает наше стремление стать членом НАТО

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Народный депутат Украины Светлана Залищук на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сегодня парламент проголосовал за закон, который меняет в украинском законодательстве всего одно предложение, но это предложение, если бы оно было выполнено своевременно, могло изменить историю всего региона. Речь идет об определении цели Украины – вступление в НАТО.По словам Светланы Залищук, ранее в законе было «Углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации». Сейчас же парламентарии добавили архиважный пункт в этом предложении, а именно – мы подчеркнули нашу главную цель – это не критерии сотрудничества, а критерии, которые позволят нам стать полноценным членом НАТО.Нардеп отмечает, что, если бы в 2008 году Украина и Грузия получили План действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте, сегодня мы бы не имели проблемы российской агрессии. Европейские лидеры тогда боялись реакции России, оправдывая свое недальновидное решение низкой поддержкой украинцев НАТО. «Сегодня в Украине курс в НАТО поддерживает президент, глава правительства, большинство в парламентариев, большинство общества. Отображение этой воли нашло свое отражение в соответствующем законе», – подытожила Светлана Залищук.