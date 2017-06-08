валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Светлана Залищук: мы поменяли в законе всего одно предложение, которое в разы повышает наше стремление стать членом НАТО

Светлана Залищук: мы поменяли в законе всего одно предложение, которое в разы повышает наше стремление стать членом НАТО
Народный депутат Украины Светлана Залищук на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сегодня парламент проголосовал за закон, который меняет в украинском законодательстве всего одно предложение, но это предложение, если бы оно было выполнено своевременно, могло изменить историю всего региона. Речь идет об определении цели Украины – вступление в НАТО.

По словам Светланы Залищук, ранее в законе было «Углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации». Сейчас же парламентарии добавили архиважный пункт в этом предложении, а именно – мы подчеркнули нашу главную цель – это не критерии сотрудничества, а критерии, которые позволят нам стать полноценным членом НАТО.

Нардеп отмечает, что, если бы в 2008 году Украина и Грузия получили План действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте, сегодня мы бы не имели проблемы российской агрессии. Европейские лидеры тогда боялись реакции России, оправдывая свое недальновидное решение низкой поддержкой украинцев НАТО. «Сегодня в Украине курс в НАТО поддерживает президент, глава правительства, большинство в парламентариев, большинство общества. Отображение этой воли нашло свое отражение в соответствующем законе», – подытожила Светлана Залищук.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день