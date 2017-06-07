Названы имена главных прогульщиков в Верховной Раде

Активисты движения «Честно» назвали имена депутатов ВР, которые прогуливали заседания в прошлом месяце. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, активисты движения каждый месяц следят за депутатами и обнародуют список прогульщиков.
В прошлом месяце восемь дней Рада работала в сессионном зале, было проведено двенадцать заседаний, состоялось 497 голосований, однако восемь депутатов в мае не голосовали ни разу, и не регистрировались письменно по неизвестным причинам. Это Дмитрий Ярош, Петр Сабашук, Эдуард Матвийчук, Сергей Клюев, Александр Онищенко, Вячеслав Богуслаев, Андрей Белецкий, Евгений Бакулин. Все эти депутаты, за исключением Эдуарда Матвийчука, отсутствовали в Раде и в апреле, отметили активисты.
«Хуже всего сессионные заседания посещали депутаты группы Воли народа, Оппозиционного блока, Возрождения, чаще всего присутствовали депутаты Народного фронта, Радикальной партии и БПП. Заметим, что даже стопроцентного прогульщика отозвать невозможно. Единственное, чем можно наказать их — лишить части зарплаты», заявили активисты. По их словам, спикер Верховной Рады лично давал поручение, и с осени прошлого года списки всех прогульщиков публикует «Голос Украины».