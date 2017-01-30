Юрій Павленко розкрив секрет, чому нардепи від «Опоблоку» не часто ходять на роботу

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Народні депутати фракції «Опозиційний блок» не втрачають можливості зайвий раз покритикувати дії українського уряду, щоправда, як свідчить статистика громадського руху «Чесно», «опоблоківці» не часто це роблять з парламентської трибуни, оскільки не часто відвідують засідання Верховної Ради, їх відвідуваність складає 72%. Народний депутат від фракції «Опозиційний блок» Юрій Павленко в ефірі однієї із радіостанцій пояснив, чому його однопартійні не часті гості під куполом парламенту.«Те, що депутати не завжди у Верховній Раді ще не говорить про те, що наша фракція не працює. Таким чином ми протестуємо проти систематичного порушення керівництвом парламенту регламенту Верховної Ради. До того ж більшість законів, авторами яких є наші депутати десь «губляться» і не включаються до порядку денного. Тому ми очікуємо, що нинішня Верховна Рада буде розпущена якомога швидше і після дострокових виборів до парламенту прийдуть депутати, які будуть працювати в інтересах простих людей», – зазначив Юрій Павленко.За його словами, в наступному складі Верховної Ради в опозиційного блоку буде більше партнерів ніж зараз, а тому вдасться сформувати новий склад уряду, який очолять партійці «Опозиційного блоку» та партнери. Щоправда Павленко не зміг відповісти, хто саме може стати партнером по коаліції «Опозиційного блоку», зіславшись на те, що він не уповноважений про це говорити.