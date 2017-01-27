Киев финансирует убийство военных ВСУ на Донбассе — Семенченко

Народный депутат от партии «Самопоміч» Семен Семенченко прокомментировал ситуацию с блокадой ОРДЛО, отреагировав на заявление Георгия Тука о том, что подобную акцию протеста должны контролировать силовые структуры. По мнению Семенченко, который является одним из вдохновителей акции по остановке товарных поставок в «ЛНР» и «ДНР», Украина де-факто сама платит террористам за убийство своих солдат в зоне боевых действий, ведь после реализации товаров в «ДНР» и «ЛНР» пополняется казна самопровозглашённых объединений.
Семенко заявляет, что на таких товарных отношениях Донбасса и Киева террористы из «ДНР» и «ЛНР» зарабатывают порядка 40% от всего своего бюджета. Нардеп подсчитал, что в день по блокируемым активистами железнодорожным путям проходит около 800 вагонов с товарами — надлежащей проверки содержимого этих вагонов не производится, под лесом или углём может перевозиться что угодно, вплоть до наркотиков и оружия.
Кроме того, Семенченко обвинил некоторых противников блокады Донбасса в том, что они уже три года наживаются на войне, но не хотят что-либо делать для её завершения. Также он отметил, что нельзя воевать бесконечно лишь потому, что «кто-то хочет зарабатывать на этом деньги».