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Нардеп: я езжу в Крым практически каждый месяц и не вижу в этом ничего преступного

Нардеп: я езжу в Крым практически каждый месяц и не вижу в этом ничего преступного
Народный депутат Украины из фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что, несмотря на аннексию Россией украинского Крыма, он практически каждый месяц бывает на полуострове. По словам Балицкого, причин на посещение Крыма, как минимум две: первая, потому что его избирательный округ граничит с Крымом, вторая, потому что у него там сын живет.

«Гражданская позиция моего сына – он гражданин Украины. Понятное дело, что сегодня все люди в Крыму поменяли паспорта, но в душе они остаются украинцами. Надо же, как-то жить», – отметил Евгений Балицкий.

На вопрос журналиста о том, что будет, если Россия просунется в глубь Украины и оккупирует, к примеру Мелитополь, то людям просто нужно поменять украинские паспорта на паспорта страны-агрессора и жить, как прежде, Балицкий ответил утвердительно, пояснив, что он против военных действий с РФ, поэтому, если уж так случится, что войска РФ окажутся на территории Украины, то нужно просто поменять паспорта и смириться, также, как и Донбассе сегодня живут люди. «Нынешнее правительство профукало Крым и ничего не делает, чтобы его вернуть, озвучивая время от времени политические декларации, то почему люди должны быть заложниками ситуации и не потыкаться в Крым, где остались родственные связи», – отметил нардеп.
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