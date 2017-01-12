Ірина Фріз: Держава має жорстоко карати тих, хто відмовлятиметься виводити зарплати із «тіні»

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Народний депутат Україні, фракція БПП Ірина Фріз в ефірі одного із телеканалів прокоментувала ініціативу уряду стосовно роботи мобільних груп, які будуть перевіряти виконання роботодавцями закону про підвищення рівня мінімальної зарплати.«Я не бачу нічого страшного, якщо держава бере на себе контролюючі функції, адже платити податки – це нормально. Саме, включаючи функцію контролю ми можемо «витягувати» зарплати із тіні, тому що протягом довгого часу в Україні будувалася система, яка стимулювала нелегальний ринок готівки, були побудовані великі компрофесійні центри, які підпорядковувалися Податковій, МВС, СБУ, потім була побудована вертикаль, в якій кожна ланка отримувала свій відсоток. Після революції Гідності ця система розвалилася, незважаючи на те, що Янукович, підключаючи свого старшого сина хотів монополізувати весь цей ринок, застосовуючи державницький апарат, витягувати гроші для «сім’ї», – зазначила нардеп.За словам Ірини Фріз, нічого поганого в тому, щоб зробити важливий крок, який призведе до детінізації економіки немає, тому більшість критиків мобільних груп просто не хочуть «платити зарплати по чесному».