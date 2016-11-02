Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует replyua.net. Накануне в Интернете появились новое видео, сделанное в Верховной Раде, и, как всегда, Добкин был в невменяемом состоянии.
Сначала по телефону он заказал кому-то путешествие на шестерых человек за три с половиной миллиона гривен, после чего с бутылочкой воды отправился за ближайшую колонну, чтобы принять наркотики. Чем закинулся нардеп от Оппозиционного блока, неизвестно, но, выйдя из-за колонны, он явно был не в себе. Сначала Добкина «плющило», однако потом нардеп сильно воодушевился и, можно сказать, воспрянул духом. Пользователи требуют для всех депутатов обязательных «допинг-проб» на наркотики, чтобы понять, что же так «вштыривает» Добкина почти на всех заседаниях. Напомним, что этот человек принимает законы для нашей страны!
Борислав Береза так и написал на своей странице в соцсети: «Про обдолбанного Добкина. Еще год назад я стал автором законопроекта о психиатрическом освидетельствовании кандидатов в нардепы. Этот проект надо дополнить еще одним пунктом – публичным тестированием на наркоту».
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