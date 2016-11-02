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Российские товары могут получить специальную маркировку для реализации в магазинах Украины

Российские товары могут получить специальную маркировку для реализации в магазинах Украины
Депутаты Верховной Рады собираются рассмотреть новый законопроект, который предусматривает специальную маркировку для российских товаров, продаваемых в магазинах Украины, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.

Как стало известно, парламентарии считают, что в создавшихся условиях, когда идет военное противостояние, введение таких мер является вынужденным шагом. По словам нардепов, большинство украинцев давно перестали покупать товары, произведенные в РФ, в знак протеста. Теперь для того, чтобы понять, что перед покупателем на прилавках лежит товар российского производства, не придется изучать этикетку.

Депутаты из объединения УКРОП, являющиеся авторами этого законопроекта, отметили, что на всех российских продуктах нужно размещать специальные надписи, причем крупным шрифтом, чтобы каждый покупатель сразу мог увидеть, что перед ним товар из России. Эта маркировка, по словам депутатов, также может использоваться и для вывесок компаний, которые зарегистрированы в России, и для рекламы российской продукции. Как будет выглядеть эта маркировка, пока неизвестно.

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