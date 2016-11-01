Сьогодні народні депутати мають скасувати підвищення своїх зарплат

Глава Верховної Ради Парубій Андрій, голови політичних груп та фракцій внесли до порядку денного проект постанови щодо скасування рішення про підняття зарплати народним депутатам. Про це сьогодні, 1-го листопада, пише видання «ЕП», передає replyua.net.
«Сьогодні з самого ранку пройшло засідання бюджетного комітету Верховної Ради України, під час якого народні депутати запропонували скасувати з постанови про висновок та пропозиції до державного бюджету на наступний рік два пункти, які регулювали підвищення зарплати для нардепів», - йдеться у повідомленні. Як повідомлялося раніше, вчора голова ВРУ Андрій Парубій ухвалив проект постанови №5000-П, який містив у собі дані про підвищення зарплати парламентарям. В той самий час він заявив, що глави парламентських фракцій хочуть скасувати підвищення своєї зарплати; вони підтвердили свою готовність до прийняття відповідного рішення на голосуванні у вівторок. Варто згадати, що 20-го жовтня більшістю голосів народних обранців було прийнято рішення підвищити зарплату депутатів. У відповідному рішення передбачалося, що заробітна платня народних депутатів мала збільшитися до 25-ти мінімальних зарплат, що на сьогоднішній день складає приблизно 36 тисяч гривень.
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