Общество «проглотит» е-декларации и тот, кто имеет «золотые» виллы, продолжит кричать о высоких ценах

По данным деклараций за пять лет можно будет выстроить портрет человека. Поэтому мы сможем отслеживать случаи внезапного обогащения чиновников. Такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал журналист-расследователь программы «Наші гроші» Денис Бигус, передает replyua.net.
«Сейчас все говорят о каких-то отдельные вещах, о 700 миллионах наличности, о миллионных дохода чиновников и небывалой роскоши, но не следует забывать, что во-первых, сам процесс электронного декларирования – это вообще необъятное чудо. После стольких попыток провалить е-декларирование, урезать его возможности, никто и не верил, что государственные чиновники наконец пойдут и начнут декларировать имущество», – высказал мнение журналист.
Есть нарекания на работу системы, есть трудности с загрузкой деклараций, но все же процесс пошел. После того, как поддержка системы перешла к государству, она не работала вообще недели две. Сейчас система работает плохо.
«Сейчас начинается новый отсчет, когда общество требует от госчиновника не скрывать то, что он получает. Здесь есть два момента. Во-первых, предполагаю, что большинство декларантов эти декларации используют как ту нулевую декларацию, о которой когда-то говорили. Потому что проверить происхождение всех этих денег, учитывая то, что для многих это вообще первая декларация, будет чрезвычайно трудно. Предположу, что какое-то количество проверок начнется. Но, думаю, что какие-то объяснения, откуда они взяли миллион, уже подготовлены. Иначе этот миллион не декларировались бы», – отметил Денис Бигус.
По его словам, проблема в том, что очень трудно отличить образ жизни человека, у которого есть миллион долларов, от образа жизни человека, в которой пять миллионов. Задекларировав миллион, чиновник может наращивать свои доходы до пяти. И на вопрос, откуда у того новый автомобиль, он будет говорить, что вот – у него есть задекларированный миллион.
«Декларирование – это долгая игра. Думаю, что и в следующем году будет не хуже – декларации будут поданы и достаточно полные. Настоящий результат мы сможем увидеть через пять лет, когда по данным деклараций за пять лет можно будет выстроить портрет человека. Поэтому мы сможем отслеживать случаи внезапного обогащения – особенно, в разрезе появления недвижимости», – уверен журналист.
Уже сейчас появились популисты, которые начали с высоких трибун и экранов телевизоров кричать о повышении цен условно на свеклу и картофель. При этом их состояние достигает десятков миллионов долларов. Скорее всего общества снова все это «проглотит», так как украинцы еще не научились отличать популизм от истины.
«Есть хорошая аналогия с открытием реестров – в частности, реестров недвижимости. Было сгенерировано большое количество новостей о том, кто, где живет. Когда реестр открывали, было много мыслей, что вот сейчас люди увидят, какие дома арендуют те, кто говорят о вилах и свекле, и это как-то повлияет на их политическую судьбу. Повлияло? Нет. Я серьезно не думаю, что это будет иметь непосредственное политический эффект и те, кто имеет «золотые» вилы продолжить работать на популизм», – резюмировал Денис Бигус.
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