У Сергея Левочкина есть мечта, которая может осуществиться лишь при президенте Тимошенко

Лидер «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин решил в мечтах стать Премьер-министром Украины. Для этого он решил объединится с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко, которая вовсю включилась в борьбу за пост президента Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал бывший однопартиец Левочкина Вадим Рабинович, передает replyua.net.
«У Сергея Левочкина есть мечта, он сам мне рассказывал. Он договорился с Тимошенко, что «Оппозиционный блок» поддержит ее и она станет президентом и сделает его премьером. Или сделает даже сейчас. Но мы с Мураевым вышли из «Оппозиционного блока» и ему чуточку голосов не хватает, даже не считая наши голоса», – рассказал Рабинович.
Комментируя новость, блогер Мирослав Олешко подчеркнул о том, что предположения подтвердились: Юлия Тимошенко является главным соратником Путина, человеком, который должен был прийти на смену Януковича, но Порошенко разрушил их планы.
Блогер напомнил, что Сергей Левочкин является владельцем телеканала «Интер», который по заказу Кремля делал сюжеты против Украины. Это доказал сайт Миротворец летом этого года.
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