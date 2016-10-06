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Рада не наважилася заборонити гастролі «пропутінських» артистів в Україні

Рада не наважилася заборонити гастролі «пропутінських» артистів в Україні
Верховна Рада України не змогла у першому читанні прийняти законопроект щодо обмеження використання медійної продукції держави-агресора, в якому, зокрема, йшлося й про те, щоб зобов'язати російських артистів підписувати заяву про засудження агресії РФ.У парламенті не вистачило голосів, інформує replyua.net.

В результаті довгої дискусії законопроект не зміг набрати необхідних 226 голосів, і був відхилений. Після провального голосування, автор законопроекту Микола Княжицький звинуватив ряд депутатів в роботі «на олігархів і Кремль». «Поки ми не покажемо, хто в цьому залі виступає проти України, хто спекулює і бреше на користь олігархічного режиму, який грабував Україну 25 років, толку не буде. Коли режим намагається через таких собак, як Лещенко, який сидить тут і гавкає, через таких негідників, як Червакова, яка не вилазить з «Інтера», дискредитувати Україну, то йдіть і танцюйте з ними на українських кістках», - заявив емоційно нардеп.

У свою чергу, депутат Сергій Лещенко звинуватив Княжицького в подвійних стандартах. «Про мораль нам зараз розповідає чоловік, який за часів Януковича знищив єдиний опозиційний телеканал «ТВі». Саме ця людина – засланий агент, який відстоює інтереси Кремля», - зазначив Лещенко.

По завершенні провального голосування відомий український журналіст і блогер Віталій Портніков на своїй сторінці в соцмережі Facebook так прокоментував позицію українського парламенту: «Відмова Верховної Ради України підтримати закон про заборону гастролей тих, хто не виступає проти окупації території України, та ще й в умовах війни, що продовжується – звичайнісінький колабораціонізм. Не треба себе дурити. Не знаю тільки, як такі парламентарі будуть дивитися в очі тим, хто захищає нас на фронті і, що будуть говорити тим, хто продовжує їздити в Росію погуляти і поспівати. Живемо в імлі, аж противно...», – зазначив Віталій Портніков.

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