Рада не дає очікуваних результатів

Сьогодні, 29-го вересня, Верховна Рада України зібралася на позачерговому засіданні для звільнення ряду суддів, які порушили свою присягу. Як повідомляє replyua.net, на даний момент парламент вже відхилив чотири проекти постанови щодо звільнення нечесних суддів.
Керівник Вищої ради юстиції Бенедисюк Ігор розповів, що рішення про звільнення тих самих суддів було прийняте ще попереднім складом ВРЮ, ще за часів Януковича. Наразі новий склад, переглянувши та опрацювавши дані рішення, не знайшов жодних причин для їх скасування. В той самий час керівник профільного комітету Князевич Руслан заявив, що комітет був проти звільнення цих суддів, але не виступає проти розгляду в залі Верховної Ради.
Рада займається розглядом постанов стосовно кожного окремого судді по порядку реєстрації. Парламент досі не зміг знайти спільної мови, і як наслідок позитивної кількості голосів для звільнення кількох суддів не набралося. В той самий час позафракційний народний депутат Юрій Левченко поросив у голови ВРУ Андрія Парубія «зупинити цей фарс» та завершити сьогоднішнє засідання Ради, оскільки, на його думку, користі воно не принесе. Після цього Парубій запропонував зробити невеличку перерву. Цю ідею також не підтримували через те, що після перерви зібрати депутатів буде дуже важко.
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