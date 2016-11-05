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В Минске нашли незадекларированный самолет Тимошенко

В Минске нашли незадекларированный самолет Тимошенко
Как передает replyua.net, депутат Верховной Рады Украине Юлия Тимошенко оказалась не такой уж бедной. Сегодня выяснилось, что у Тимошенко такие есть свой собственный транспорт, и это – не автомобили.

Информационное агентство «Диалог» сообщает, что на Минском авиаремонтом заводе был обнаружен самолет Ту-134. Туда он попал в 2008 году. СМИ заявляет, что в 90-е годы самолет использовался для аграрных целей, однако позднее был переоборудован под требования VIP-перевозок. Журналистам удалось выяснить, что самолет переоборудовали специалисты фирмы под названием «Кванд», производственные мощности которой находятся в столице Беларуси, а официальная регистрация была проведена в России.

Самолет, ныне находящийся на Минском авиаремонтом заводе, еще совсем недавно вел совсем другую жизнь – на нем совершались многочисленные поездки по всему миру. Собственностью Тимошенко самолет, фактически, стал в 2004 году – тогда она приобрела через возглавляемый ею холдинг «Единые энергические системы Украины». Самолет последний раз летал в 2008, с тех пор его пытаются безуспешно продать. Стоимость судна оценена в 3,3 миллиона долларов США. Представитель Минского авиаремонтного завода не сообщил, с кем он контактирует в качестве владельца судна, однако заявил, что ремонт самолета до сих пор не оплачен, как и все возникшее в связи с этим штрафы.

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